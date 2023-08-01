Поджигатель отдела судебных приставов в Богородске арестован на месяц

В Богородске до 4 сентября арестован местный житель, который в начале июля пытался сжечь местный отдел службы судебных приставов. По данным городского суда, мужчине предъявлено обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Поводом для поджога стала месть за арест транспортного средства, наложенный в рамках исполнительного производства о взыскании алиментов. В общей сложности мужчина задолжал около 100 тыс.руб. Обвиняемый ночью подошел к зданию, где располагался отдел судебных приставов, разбил окно, поджег бутылки с бензином и по очереди забросил их внутрь помещения. Убедившись в том, что пожар начался, мужчина скрылся. В результате его преступных действий службе судебных приставов нанесен ущерб более чем на 500 тыс. руб.

При выборе меры пресечения суд принял во внимание криминологические характеристики, тяжесть, характер и обстоятельства преступления, а так же то, что мужчина не имеет определенного источника дохода и социальных привязанностей. По мнению суда, оставаясь на свободе, он может скрыться и воспрепятствовать уголовному преследованию.

Андрей Репин