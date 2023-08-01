В тюменском поселке с рельс сошло несколько грузовых вагонов

В поселке Винзили Тюменской области на путях необщего следования сошло с рельс шесть вагонов, из них четыре были опрокинуты, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. По ее данным, локомотив не поврежден, пострадавших нет.

«Тюменской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту схода грузовых вагонов. Предварительно установлено, что вчера 31 июля около 23:00 на железнодорожных путях необщего пользования, принадлежащего одному из коммерческих предприятий Тюменского района, произошел сход грузовых вагонов»,— говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Винзили является рабочим поселком на реке Пышме. Находится в 29 км от Тюмени. В нем расположены производства различных строительных материалов на цементной, гравийной и стальной основе.

Александр Стародумов

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