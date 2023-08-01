«Спартак» обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:1 в заключительном матче второго тура РПЛ. Встреча проходила в Москве на арене «Открытие». Голы у хозяев забивали легионеры — Промес и Бонгонда. После этой победы красно-белые занимают вторую строчку в турнирной таблице. Первое место — у «Краснодара». Но, несмотря на стопроцентный результат на старте сезона, у народной команды немало проблем. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Спартак» в домашнем матче с «Балтикой» был безоговорочным фаворитом, и только поражение красно-белых могло заставить болельщиков громко говорить об этой игре или скандальное решение судей, как перед этим в матче «Ахмат»—ЦСКА.

К счастью, в этот раз судейская бригада отработала без вопросов. А вот к игре красно-белых вопросы были, к обороне, само собой. Несколько раз «Балтика» хозяев поля откровенно простила. Но и в атаке новичок «Спартака» Бонгонда показал, что далеко не всегда принимает верные решения.

По крайней мере, в начале матча пас на Промеса бельгиец не сделал. Да, потом забил, но жадность вингера отметили все. И, несмотря на то, что Бонгонда забивает во втором матче, Николай Писарев, который сам играл за «Спартак», считает, что в итоге россиянин Антон Зиньковский выиграет конкуренцию у легионера:

«"Спартак" получил вингера хорошего качества, но ему нужно время на адаптацию, плюс, наш чемпионат немножко расхолаживает. На мой взгляд, Зиньковский должен выигрывать конкуренцию».

Но пока Бонгонда четко отрабатывает заплаченные за него €10 млн. Кстати, ударение в фамилии бельгийца обсуждают до сих пор. Кто-то говорит БонгОнда, кто то БонгондА. И, похоже, пока у игрока об этом не спросят, полемика будет продолжаться.

В «Википедии» ударение проставлено на второй слог, поэтому пока забивной игрок официально БонгОнда. Заменили его на 75-й минуте, а после финального свистка он пел дифирамбы нашему чемпионату:

«Я очень впечатлен интенсивностью и физикой российского чемпионата, не ожидал такого. Мне нравится, что нужно работать над собой, чтобы соответствовать заданному уровню. А когда ты забиваешь голы, то мотивации еще больше».

Создавалось впечатление, что игрок говорил именно то, что он него хотели слышать. Но мотивация мотивацией, а сохранить свои ворота в неприкосновенности «Спартак» не смог.

Команда пропускает в каждом матче и, несмотря на достойную линию атаки, команду Гильермо Абаскаля сложно назвать сбалансированной, уверен футбольный эксперт Олег Корнаухов: «"Спартак" на своем поле, наверное, должен играть более агрессивно.

"Балтика" их прессинговала, московская команда была сырой в этом компоненте. Баланса у "Спартака", как и вообще командной игры, нет.

Нет баланса для того, чтобы переключаться из атаки в оборону. И мы видим, сколько действительно проблем много у команды в обороне».

Но, несмотря на все это, пока «Спартак» не проигрывает, причем ни в чемпионате, ни в Кубке страны. В РПЛ после двух туров осталось только две команды, которые набрали по шесть очков, — это «Краснодар» и «Спартак».

В следующем туре красно-белые играют в Казани с «Рубином». Первая же по-настоящему серьезная проверка ждет народную команду 20 августа — в пятом туре «Спартак» принимает «Зенит». До этого же надо будет справиться с «Рубином» и «Уралом».

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