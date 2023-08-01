«Россети Тюмень» реализуют многомиллиардный инвестпроект в Югре

«Россети Тюмень» реализуют в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре масштабный инвестиционный проект стоимостью почти 5 млрд рублей. Потребности нефтяной промышленности в электричестве растут, и для их обеспечения системообразующая энергокомпания возведет надстройку 220 кВ на территории переключательного пункта «Угутский». Чтобы интегрировать объект в энергосистему региона, компания построит также высоковольтную ЛЭП.



На первом этапе «Россети Тюмень» возведут двухцепную линию электропередачи 220 кВ «Святогор – Угутский» протяженностью почти 80 километров. В ходе работы специалистам предстоит установить 366 металлических опор высотой до 45 метров, смонтировать около 480 км сталеалюминиевого провода и переустроить 9 мест пересечений с действующими линейными объектами.

Трасса воздушной линии пройдет по труднодоступной лесистой и болотистой местности, поэтому энергетики привлекут высокопроходимую технику, а основную часть технологических мероприятий будут проводить зимой – после полного промерзания грунта.

Надстройка 220 кВ в районе переключательного пункта 110 кВ «Угутский» обеспечит выдачу мощности пяти подстанциям 110 кВ. Это значительно усилит энергоузел в районе Средне-Балыкского, Встречного, Унтыгейского, Майского и Среднеугутского месторождений углеводородов в главном нефтедобывающем регионе России.

АО «Россети Тюмень»