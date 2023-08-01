Рыночный диапазон зарплат в Башкирии составил от 40 тысяч до 111 тысяч рублей

В Башкирии в июне — июле рыночный диапазон предлагаемых зарплат составил 40 тыс. — 111,49 тыс. руб., сообщает пресс-служба hh.ru Урал со ссылкой на аналитический сервис «Люди в цифрах». В июне-июле прошлого года работодатели предлагали жителям республики зарплату от 34,48 тыс. до 95,4 тыс. руб. Всего было проанализировано около 68 тыс. вакансий, открытых в регионе, отмечается в сообщении.

Среди регионов ПФО в Башкирии наиболее высокие зарплатные предложения от работодателей. Немного ниже предлагаемые зарплаты за два летних месяца были в Нижегородской области (40 тыс. — 80,46 тыс. руб.), в Татарстане (40,23 тыс. — 82,76 тыс. руб.), в Пермском крае (36,78 тыс. руб. — 80,46 тыс. руб.). Самые низкие зарплатные предложения в ПФО зафиксированы в Марий Эл (33,6 тыс. — 70 тыс. руб.).

Майя Иванова

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