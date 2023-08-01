Челябинский омбудсмен попросила журналистов не искать встречи с горожанкой, сбежавшей из плена

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко рассказала о работе с челябинкой, которая 14 лет провела в рабстве, и попросила представителей средств массовой информации не искать с ней встречи.

По словам госпожи Сударенко, она решила высказаться в связи с большим количеством запросов и резонансом по «нашумевшей истории». «Хочу сказать, что глубоко погружена в эту историю – совместно со всеми службами принимаются меры, направленные на то, чтобы девушка почувствовала себя в безопасности, а, главное, имела возможность восстановиться и жить дальше»,– написала челябинский омбудсмен в своем telegram-канале. Она подчеркивает, что все необходимые вопросы оперативно прорабатываются, а потерпевшей сейчас требуется покой и общение «исключительно со специалистами, которые бережно и профессионально помогут ей справиться с последствиями жуткого многолетнего стресса».

«Я прошу журналистов поставить человечность выше профессионального интереса и не искать встречи с ней. Впереди – предварительное следствие и суд, они потребуют от нее нечеловеческих сил и мужества, давайте не будем ее лишать их, ведь они очень ей нужны»,– написала Юлия Сударенко, подчеркнув, что какие-либо иные комментарии по этому поводу считает излишними.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2009 году 19-летнюю жительницу Челябинска похитил случайный знакомый. Он удерживал ее в своем доме 14 лет. Ему предъявлено обвинение по трем статьям: по п. «в» ч. 2 ст. 126 (похищение человека), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование). По версии следствия, он причастен к убийству другой женщины в 2011 году. Обвинение в похищении также предъявлено матери челябинца, которая жила в том же доме.

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