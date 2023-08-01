На юге Самарской области большегруз столкнулся с рабочим поездом

В Большечерниговском районе Самарской области большегруз столкнулся с рабочим поездом. По данным ГУ МЧС России по региону, инцидент произошел в районе села Новый Камелик.

По информации пресс-службы Южно-Уральской железной дороги, водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся рабочим поездом при запрещающем показании светофора. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате происшествия погиб водитель автомобиля «Скания», произошел сход тепловоза и вагона. Спасатели обесточили локомотив и ликвидировали разлив горючего. К месту происшествия от станции Бузулук направлен восстановительный поезд.

В результате инцидента пассажирский поезд №273 сообщением Имеретинский Курорт — Северобайкальск проследовал по другому маршруту. Он был отправлен с задержкой 31 мин со станции Бузулук окружным маршрутом через станции Кинель, Самара, Звезда с выходом на свой маршрут по станции Пугачевск в Саратовской области без опоздания.

Андрей Сазонов