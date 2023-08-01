Татарстанский депутат внес в Госсовет законопроект о конкретных сроках службы мобилизованных

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев внес в в региональный парламент проект закона, который устанавливает конкретные сроки службы мобилизованных мужчин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Шарафиев предложил внести поправки в статью 19 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». По его мнению, проект закона разработали для установления срока службы мобилизованных, поскольку в указе главы государства об объявления частичной мобилизации нет таких сведений. Также такая информация отсутствует и в федеральном законе. Депутат считает, что данный вопрос больше всего волнует мобилизованных и их семьи.

«Полагаю, что принятие законопроекта позволит снизить социальную напряженность среди призванных в рамках частичной мобилизации граждан и их родственников, поскольку предусматривает установление сроков прохождения военной службы гражданами, призванными в рамках частичной мобилизации»,— отметил господин Шарафиев.

"Ъ-Казань"