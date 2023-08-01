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В Воронеже на этой неделе отключат горячую воду в ряде домов

В августе в Воронеже проведут очередной этап плановых работ по подготовке теплоэнергетического хозяйства облцентра к осенне-зимнему отопительному сезону. В его рамках на ряде участков планируются локальные отключения горячего водоснабжения, сообщили в мэрии Воронежа. Соответствующий график опубликован на сайте горадминистрации.

На этой неделе отключения произойдут в ряде домов в Железнодорожном, Коминтерновском и Центральном районах по следующим адресам:

  • Ленинский проспект, 221;
  • улица Рокоссовского, 45;
  • улица Ипподромная, 68/2;
  • улица Брянская, 68;
  • улица Цюрупы, 9;
  • улица Кольцовская, 8;
  • улица Средне-Московская, 6а;
  • улица Шишкова, 142.

Также продолжится начатый еще в июле ремонт еще на нескольких участках в Левобережном, Коминтерновском, Советском, Ленинском и Центральном районах, в связи с чем горячей воды не будет еще в сотнях домов:

  • улица Иркутская 1 ,3 , 5 , 9 , 11, 13 , 15 ,17 , 19 , 21 , 23 , 27 ,68, 70;
  • улица Волгоградская, 3, 5, 7, 33;
  • улица Димитрова, 102, 137;
  • улица Ржевская, 9, 9а;
  • с 25 июля — 137 домов на улицах 45 Стр. Дивизии, Беговой, Жемчужной и Антонова-Овсеенко, а также на переулке Рамонский;
  • с 31 июля — 389 домов на улицах Б. Победы, Г. Лизюкова, Жукова, 60-й Армии, Шишкова, Хользунова, Вл. Невского, Антонова-Овсеенко, 60 лет ВЛКСМ, Новгородской, Беговой, 45 Стр. Дивизии, а также на переулке Ученическом и Московском проспекте;
  • улица Ключникова, 4, 6;
  • с 25 июля — 111 домов на проспекте Патриотов, улицах Генерала Перхоровича, Любы Шевцовой, Шендрикова, Южно-Моравской, Земнухова, Антокольского, Краснозвездной, Путиловской, Бульваре Фестивальном;
  • улица Земнухова 18а, 20а;
  • с 31 июля — в ряде домов на проспекте Патриотов, улицах Космонавта Комарова, Олеко Дундича, Путиловской, Южно-Моравской, Шендрикова;
  • улица Броневая, 10, 12, 16, 3а, 5, 6, 7, 8, 9;
  • улица Матросова, 127, 135;
  • улица Черняховского, 82, 84, 86, 88, 90;
  • улица 30-летия Октября, 56;
  • улица Кривошеина, 1;
  • улица Челюскинцев, 77, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101в, 136а;
  • улица 20 лет Октября, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91;
  • улица Гродненская, 2, 65;
  • улица Ворошилова, 1в, 1г; 1д, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6
  • улица Краснознамённая, 10, 12, 15;
  • улица Платонова, 7; 11/1
  • улица Свободы, 10, 31;
  • улица Кольцовская, 70;
  • улица Сакко и Ванцетти, 82
  • улица Ф. Энгельса, 24а, 25б, 34, 33е;
  • улица Комиссаржевской, 15;
  • улица К. Маркса, 45а, 74, 76, 98;
  • улица 25-го Октября, 15, 31, 41а.

«Возможны незначительные расхождения и корректировки сроков работ, вызванные объективными причинами. В связи с этим потребителям рекомендуется дополнительно уточнять сроки отключения и возобновления горячего водоснабжения у обслуживающих дома организаций»,— уточнили в мэрии Воронежа.

Валерия Розбот

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