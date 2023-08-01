Краевое УФСБ пресекло деятельность поставщиков контрафактного алкоголя и сигарет

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю ликвидировали канал поставки в регион контрафактной алкогольной и табачной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФСБ по Пермскому краю Фото: пресс-служба УФСБ по Пермскому краю

Как установили сотрудники УФСБ, два жителя Перми организовали незаконный канал поставок немаркированной алкогольной и табачной продукции в особо крупном размере из Москвы в Пермский край. Хранение и сбыт осуществляли в складских помещениях, расположенных в черте города. В феврале 2023 года в результате оперативно-разыскных мероприятий УФСБ было обнаружено и изъято более 288 тыс. пачек сигарет различных наименований, тара со спиртосодержащей продукцией объемом более 5 тыс. литров. По оценкам экспертов, общая стоимость изъятого товара составила более 20,5 млн руб.

Следствием отдела полиции №2 УМВД России по городу Перми на основании переданных УФСБ материалов возбуждены уголовные дела по факту использования поддельных акцизных марок на табачных изделиях, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327.1 УК РФ.

В настоящее время проводится комплекс ОРМ и следственных действий, нацеленных на установление всех виновников преступления, обстоятельств их противоправной деятельности, сбор и закрепление доказательственной базы.