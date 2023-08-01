Футбольный фестиваль к 300-летию Екатеринбурга пройдет 6 августа в Парке Маяковского

Футбольный клуб «Урал» организует первый фестиваль Ural Football Fest, который пройдет 6 августа в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского в Екатеринбурге с 14:00 до 20:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Приглашаем всех жителей и гостей Екатеринбурга погрузиться в футбольную атмосферу вместе с нашим клубом в парке Маяковского! ФК "Урал" и его попечители к 300-летию столицы Урала проведут большой футбольный фестиваль»,— сообщила пресс-служба уральского футбольного клуба.

В рамках фестиваля пройдут открытые любительские турниры по панне, кикеру, квадрату и киберфутболу. Будут организованы мастер-классы по панне от футболиста и блогера Эльхана Салахова и по фристайлу от школы футбольного мастерства Football Skills.

Пройдет встреча с игроками ФК «Урал» и автограф-сессия. Завершится мероприятие концертом кавер-группы «Каникулы».

В субботу, 29 июля, во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» сыграл вничью с «Пари Нижний Новгород» со счетом 0:0. Сейчас он занимает седьмую строчку в чемпионате. Матч третьего тура РПЛ он проведет 5 августа в гостях против «Оренбурга».

Александр Стародумов

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