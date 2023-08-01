В Волгограде экс замначальника исправительного учреждения осужден за откат

Волгоградский суд признал бывшего заместителя начальника исправительного центра ФСИН по области виновными во взятке (ч.2 ст.290 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, в мае 2021 года фигурант предложил директору коммерческой фирмы заключить контракт на ремонт окон. Цена договора составила порядка 400 тыс. руб. За беспрепятственное прохождение конкурсных процедур госслужащий попросил 10% от указанной суммы — контрагент согласился.

Деньги поступили на счет знакомой подсудимого. Действия стали предметом внимания сотрудников УФСБ России по Волгоградской области и сотрудников собственной безопасности регионального управления ФСИН.

Суд лишил фигуранта звания «полковник внутренней службы», запретил на полтора года занимать должности в органах власти и назначил наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима.

Никита Маркелов

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