«Тинькофф» будет участвовать в разработке российских электрокаров. «Тинькофф Авто» (онлайн-платформа по покупке автомобилей) и бренд российских электромобилей «Атом» подписали меморандум о совместном развитии онлайн-продаж, а также создании финтех-решений для водителей, интегрированных в систему управления электромобилей. Так, «Тинькофф Авто» обеспечит прием оплаты предзаказов на электромобили в 2023 году, а также их продажи в 2025 году. Предзаказ электромобилей стартовал 31 июля. Оформить заявку можно на сайте «Атом» и на «Тинькофф Авто». В планах компаний также разработка специального программного обеспечения для электромобилей и встраивание в него платежных и других сервисов экосистемы «Тинькофф». Например, компании планируют создание первого автомобильного маркетплейса, который будет интегрирован в бортовой компьютер. Через него можно будет получить ряд автомобильных и lifestyle-сервисов: от вызова эвакуатора до заказа еды. Планируется также интеграция в ПО электрокара Tinkoff Pay и Tinkoff ID.

Число поездок в кикшеринговом сервисе Whoosh во всех странах присутствия за семь месяцев этого года выросло на 95% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 56 млн. Об этом говорится в сообщении компании. Помимо России, Whoosh работает в Казахстане, Белоруссии, также были запущены пилотные проекты в Бразилии и Чили.

Обновленный логотип Twitter в виде буквы X на здании штаб-квартиры в Сан-Франциско демонтировали всего через несколько дней после его установки из-за многочисленных жалоб местных жителей. Об этом сообщило агентство Associated Press. Телеканал CBS передает, что новый логотип соцсети светил слишком ярко и мешал местным жителям. По его данным, установленная буква X мерцала, «как вспышка молнии», ее свет проникал в квартиры даже сквозь опущенные шторы и беспокоил жителей соседних домов.