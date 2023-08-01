Пятеро жителей края обвиняются в получении дохода от незаконной игорной деятельности в размере 10 млн рублей

Прокуратура Дзержинского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти жителей Пермского края, обвиняющихся в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ
По версии следствия, летом 2022 года двое обвиняемых организовали в Перми незаконную игорную деятельность. Они подыскали для работы с клиентами в качестве администраторов трех девушек и помещения в жилых домах Мотовилихинского и Ленинского районов. Ими были куплены 15 игровых автоматов с программным обеспечением и набором игровых программ. Правом входа в казино и участия в игорной деятельности обладали только лица, ранее известные владельцам казино.
Несмотря на строгую конспирацию и меры предосторожности игроков и организаторов, незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в апреле 2023 года. За период существования игровых клубов их организаторы извлекли доход не менее 10 млн руб.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский суд Перми.