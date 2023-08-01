В Самаре задержан подросток, подозреваемый в подготовке теракта в школе

В Самаре задержан 15-летний подросток задержан по подозрению в желании теракт в одной из школ города. По данным управления СКР по региону, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти).

УФСБ России по Самарской области установило, что подозреваемый уже начал подыскивать средства для изготовления самодельного оружия. Подросток был задержан силовикам при подходе к схрону, в котором находился сверток, содержащий четыре бутылки с зажигательной смесью.

В СУ СКР по региону уточнили, что преступный умысел возник у подростка после просмотра видео об основоположниках террористической организации, совершавших публичные расстрелы детей в школах.

Подросток находится под домашним арестом по решению суда.

Андрей Сазонов, Самара