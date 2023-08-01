За убийство челябинки суд приговорил ее мать и отчима к 30 годам колонии

Челябинский областной суд вынес приговор жительнице регионального центра Елене Дейнеке и ее сожителю Александру Ерутину, обвиняемым в убийстве 18-летней дочери женщины. Челябинец осужден на 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, мать жертвы – на 12 лет в исправительном учреждении общего режима, сообщает пресс-служба облсуда.

Суд и следствие установили, что 31 июля 2022 гола в частном доме на улице Прессовщиков в Челябинске Александр Ерутин на почве личных неприязненных отношений совершил убийство 18-летней дочери сожительницы. Челябинец душил девушку руками и проводом, а ее мать помогала, удерживая руку дочери. После убийства соучастники спрятали труп в мусорном контейнере.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего – отца убитой девушки и взыскал с подсудимых по 500 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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