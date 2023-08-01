В Татарстане в четвертый раз за год ограничили пребывание людей в лесах

Уже в четвертый раз в этом году власти Татарстана ввели ограничение на посещение гражданами лесов и на заезд туда автотранспорта. Постановление за подписью главы регионального правительства Алексея Песошина опубликовано на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ограничения введены в связи с тем, что в лесах Татарстана установлен четвертый класс пожарной опасности. Доступ в леса ограничен на 21 день на территории 28 лесничеств.

При этом сквозной проезд по дорогам общего пользования разрешен тем, кто трудится в области использования лесов. На время действия запрета лесные дороги перекроют шлагбаумами, установят круглосуточное дежурство и усилят патрулирование.

"Ъ-Казань"