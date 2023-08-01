МСК НТ хочет построить мусороперегрузочную станцию в Сергачском районе

Региональный оператор по обращению с отходами МСК НТ вновь подал заявку о предоставлении земельного участка для строительства мусороперегрузочной станции в Сергачском районе мощностью до 20 тыс. т отходов в год. Компания запросила участок площадью 1,2 га в границах автодороги Сергач Пильна, полевой дороги на деревню Поварня и оврага Мочилки. В случае предоставления земли инвестор намерен в 2025 году ввести объект в эксплуатацию, вложив свыше 26 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

По данным минграда, в полукилометре от запрашиваемого под мусороперегрузку земельного участка расположен действующий полигон бытовых отходов, на который регоператор вывозит отходы из 12 районов области. Однако в настоящее время полигон находится в «крайне неудовлетворительном техническом состоянии». Учитывая объемы завозимых отходов, сначала необходима его реконструкция либо рекультивация, считают в местной администрации.

ООО МСК-НТ в 2021 и 2022 годах обращалось с заявками на инвестовет за предоставлением земли для строительства мусороперегрузочной станции, но получало отказы – администрация Сергачского района возражает против реализации этого проекта. Регоператор попытается в третий раз убедить органы власти в необходимости строительства мусороперегрузки рядом с полигоном.

Иван Сергеев