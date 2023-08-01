В Томской области суд рассмотрит дело супружеской пары, обманувшей пайщиков на 500 млн руб

В Томской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора и председателя кредитного потребительского кооператива «Первый Томский». По сообщению прокуратуры области, им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальное наказание по этой статье лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в 1 млн руб.).

Согласно данным следствия, обвиняемые с января 2013 года по декабрь 2019 года запустили кредитно-потребительский кооператив, который работал по принципу «финансовой пирамиды». Уточняется, что создатели нелегального бизнеса являлись супругами.

За время работы кооператива они похищали деньги пайщиков. В общей сложности пострадало около 900 человек, сумма ущерб составила более 500 млн руб. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в Красноярске экс-руководителя кредитного кооператива «Центр кредитования и сбережений», действующего по принципу финансовой пирамиды, приговорили к 7 годам колонии. В ходе расследования было установило, что за семь лет предприниматель похитил 422 млн руб., принадлежащих более чем 1,2 тыс. вкладчиков.

Александр Киселев