В Ростовской области оборот розничной торговли в I полугодии 2023 года вырос на 8,9%

С января по июнь 2023 года оборот розничной торговли на территории Ростовской области составил 684 млрд руб., что на 8,9% превышает результат аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах. Информация о динамике показателя опубликована на сайте Ростовстата.

По информации ведомства, пищевых продуктов, напитков и табака в первом полугодии 2023 года в Ростовской области было продано на 331 млрд руб., — на 10,4% больше чем в первые шесть месяцев 2022 года в сопоставимых ценах. На непродовольственные товары пришлась доля в 353 млрд руб., что на 7,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Большая доля оборота — до 94,3% — обеспечена продовольственными магазинами. На розничные рынки и ярмарки приходится 6,6% оборота.

Анастасия Назарова