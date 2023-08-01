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Коммерсантъ FM
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Цифровой рубль приступил к тестам

Как представители банковского сектора относятся к новому инструменту

1 августа в России появится цифровой рубль, правда, не у всех. Со вторника расчеты начнутся в пилотном режиме — к системе подключили несколько банков, которые на фокус-группах проверяют, как все работает. ЦБ позиционирует цифровой рубль как новую форму денег наравне с наличными и безналичными. Но тут же оговаривается, что никаких кредитов и депозитов в цифровом рубле не будет: он рассматривается исключительно как платежное средство с улучшенной безопасностью. “Ъ FM” обсудил с топ-менеджерами кредитных организаций, как они относятся к нововведению и ждут ли спроса со стороны клиентов. С подробностями — Иван Якунин.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Цифровой рубль, подобно криптовалюте, создается на блокчейне, и каждая монета будет иметь свой код. Власти, впрочем, настаивают, что у новой формы денег, в отличие от криптовалюты, — единственный эмитент и орган, который все контролирует. Это как раз ЦБ. Он допускает организации к системе, позволяет создавать счета и распоряжаться цифровыми рублями: покупать их по курсу 1:1, продавать и переводить.

Чтобы предложить клиентам такой сервис, компании должны соответствовать нескольким требованиям, в том числе по криптографической защите. Сейчас это добровольно, но со временем задействуют всех, уверен зампред правления Фора-банка Дмитрий Орлов:

«Будет третья форма денег, цифровой рубль, и после завершения пилотных проектов и всех работ по апробированию этой технологии фактически это станет неким обязательным требованием по аналогии с системой быстрых платежей.

Все банки, которые работают с "физиками", очевидно, должны будут предоставлять соответствующий сервис, а именно доступ к цифровому рублю, к электронному кошельку клиента через свои мобильные приложения. Выгодно или нет, это другой вопрос. Это требование, и мы его будем исполнять».

Готова ли Россия к цифровому рублю?

Готова ли Россия к цифровому рублю?

Как все это будет работать для рядового россиянина? Он в мобильном приложении своего банка просит создать счет для цифровых рублей. Авторизуется с помощью портала «Госуслуги», получает доступ, переводит безналичные рубли в цифровые, и за них уже отвечает не банк, а регулятор.

Все операции должны быть доступны круглосуточно, но вариантов, на самом деле, немного: цифровой рубль позиционируется исключительно как платежное средство. Ни кредиты, ни депозиты невозможны, значит, спрос будет небольшим, считает зампред правления Ланта-банка Ирина Рысь:

«Достаточно сложно оценить сумму, которую может составить отток депозитов из банковской сферы в связи с тем, что цифровой рубль, как мы понимаем, будет обращаться именно в ЦБ, и там никаких процентов на него начисляться пока не планируется. Поэтому в данном случае у вкладчиков будет стоять выбор между обычным или безналичным рублем и некоторому доходу по вложенным средствам и цифровой валюте, но без начисления процентов.

Так что на текущий момент вряд ли вкладчики осознанно будут переходить в цифровой рубль, потому как, безусловно, многие из них заинтересованы в получении дохода».

Важно уточнить, что все это сейчас доступно только тестировщикам. Массовый запуск для всех желающих ожидается только в 2025 году, и это в лучшем случае. Чуть раньше доступ получит бизнес — в 2024-м. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова посулила компаниям единую комиссию за перевод в 0,3%, и это, кажется, главное преимущество.

Дополнительно регулятор обещает более простые трансграничные расчеты, но не очень понятно, кому и зачем за рубежом нужны цифровые рубли. Такая форма денег в принципе есть всего в 11 государствах и, как писал Forbes, она не пользуется особой популярностью.

Как ЦБ шифрует цифровой рубль

Как ЦБ шифрует цифровой рубль

Вместе с тем, если спрос все-таки будет, финансовые организации с радостью предоставят сервис, поделился с “Ъ FM” председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев:

«Мы будем исходить из потребностей рынка и готовы к выполнению всех требований Центрального банка. Мы очень много инвестировали в сеть, в интернет, в мобильный банк. В существующих условиях, когда, в общем, ограничены возможности расчета, в том числе в валюте, возможно, рынок отреагирует повышением спроса на подобного рода продукт. Мы, конечно, будем следовать за рынком, предлагать нашим клиентам такого рода возможности».

Но пока к цифровому рублю россияне относятся со скепсисом, это признавала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. “Ъ” в этом убедился, когда в Telegram-канале спрашивал читателей: зачем, по их мнению, нужен цифровой рубль. На третьем месте по числу голосов вариант «скрывать переводы и прятать активы». На втором месте — «для более простых и безопасных платежей». Но с невероятным отрывом, набрав 64% голосов, победил вариант «контролировать людей и экономику».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба

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