В Оренбургской области продолжают подключать небольшие населенные пункты к интернету

В Оренбургской области 59 малых населенных пунктов подключат к высокоскоростному мобильному интернету в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Федеральная программа «Устранение цифрового неравенства 2.0» рассчитана до 2030 года, в нее попадают 325 сел и деревень Оренбуржья. За последние два года базовые станции были запущены в 82 населенных пунктах региона.

Территории включаются в программу на основании результатов голосования жителей, которое проводится двумя способами: через портал «Госуслуги» или путем направления обращения по почте в Минцифры России.