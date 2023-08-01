Цену особняка 19 века в центре Челябинска повысили в полтора раза

В Челябинске выставили на продажу двухэтажное здание на улице Свободы – памятник архитектуры, построенный в конце 19 века на против комплекса «Башня Свободы». За объект площадью 670 кв. м с участком земли собственник просит 46 млн руб. Объявление опубликовано на «Авито». Два года назад в сообщении о продаже этого здания была указана сумма 29,7 млн руб.

Как сообщает автор объявления, на первом этаже находятся офисы, второй предназначен для жилых помещений, однако также может использоваться под кабинеты.

Здание является выявленным объектом культурного наследия. Это дом Беляевского-Первухиной, построенный в 1897-1899 годах. Первый этаж здания каменный, второй – деревянный.