Совокупное состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $32 млрд

Совокупное состояние богатейших российских предпринимателей с начала 2023 года увеличилось на $32,341 млрд, подсчитало «РИА Новости» на основе данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Наибольший рост в очередной раз зафиксирован в состоянии совладельца ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. Его капитал вырос на $5,9 млрд, до $21,3 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вагит Алекперов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин Владимир Потанин Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Леонид Михельсон Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Владимир Лисин Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Алексей Мордашов Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Алишер Усманов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Михаил Прохоров Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор Геннадий Тимченко Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Андрей Мельниченко Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Михаил Фридман Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Следующая фотография 1 / 10 Вагит Алекперов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин Владимир Потанин Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Леонид Михельсон Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Владимир Лисин Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Алексей Мордашов Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Алишер Усманов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Михаил Прохоров Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор Геннадий Тимченко Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Андрей Мельниченко Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Михаил Фридман Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг включает в себя 500 богатейших людей мира. В него сейчас входят 25 граждан России, общее состояние которых оценивается в $309,3 млрд.

Богатейшим среди российских предпринимателей остается один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Состояние господина Потанина с начала года выросло на $1,23 млрд, до $29,8 млрд. Вторую строчку рейтинга занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние выросло на $2,73 млрд, до $27,4 млрд. За ним следует бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который с начала года увеличил состояние на $4,98 млрд, до $24,8 млрд.

На четвертом месте — Вагит Алекперов, который в апреле 2022 года сложил с себя полномочия президента ЛУКОЙЛа и покинул совет директоров компании из-за санкций. Его состояние выросло на $5,91 млрд, до $21,3 млрд. Замыкает пятерку богатейших предпринимателей из России основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, состояние которого выросло с начала года на $626 млн, до $19,3 млрд.

Шестое место занимает основатель холдинга USM Алишер Усманов, капитал которого вырос на $564 млн. Его состояние оценивается в $19 млрд. Седьмым в списке остался основатель инвестфонда ОНЭКСИМ Михаил Прохоров, состояние которого увеличилось на $1,95 млрд, до $15,2 млрд. На восьмом месте — совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко (плюс $2,27 млрд, до $14,1 млрд), на девятом — бывший бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (плюс $36,9 млн, до $13,2 млрд), на десятом — основатель компании «Альфа-групп» Михаил Фридман (плюс $988 млн, до $12,3 млрд).

Милена Костерева