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Донской губернатор предложил повысить коммунальные тарифы на 6,8% в июле 2024 года

Региональная служба по тарифам Ростовской области опубликовала предложение губернатора региона Василия Голубева по индексу изменения размера оплаты за коммунальные услуги в следующем году. Документ размещен на портале правовой информации.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В предложении указано, что в среднем индекс повышения цен на услуги ЖКХ составит 6,8%. Предельно допустимое отклонение от индекса составит 2%. Повышение цен запланировано на вторую половину 2024 года — с 1 июля.

Обычно тарифы ЖКХ повышаются один раз в год летом. Но в 2022 году цены увеличивались два раза — традиционно в июле и дополнительно — в декабре. В последний раз необходимость внеочередного повышения тарифов была вызвана инфляцией. Власти объяснили, что повысив стоимость услуг ЖКХ в декабре 2022 года в среднем на 9%, в июле 2023 цены индексировать не будут.

Анастасия Назарова

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