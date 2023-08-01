Юрий Казаков утвержден на посту ректора КНИТУ-КХТИ

Юрия Казакова утвердили на посту ректора КНИТУ-КХТИ. Об этом говорится в сообщении Минобра РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: tatarstan.ru Фото: tatarstan.ru

Напомним, выборы нового ректора состоялись в мае 2023 года. Всего на пост претендовали три человека. Большинством голосов был выбран господин Казаков. Он избран сроком на пять лет.

Юрий Казаков закончил в 1998 году Казанский государственный технологический университет. В 2007 году ему присвоили ученое звание доцента по кафедре технологий синтетического каучука, в 2019-м — ученая степень доктора технических наук. До своего назначения он был профессором кафедры и и. о. ректора КНИТУ-КХТИ.

Господин Казаков временно исполнял обязанности ректора с 2020 года. Тогда он сменил на своем посту Сергея Юшко, которого отстранили от работы из-за возбуждения против него уголовного дела по факту мошенничества

"Ъ-Казань"