В парке «Ватан» в Уфе установят арт-объект, имитирующий избу

Администрация Уфы на аукционе 10 августа планирует выбрать поставщика арт-объекта для этнического парка «Ватан», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 3,8 млн руб., его профинансируют федеральный, республиканский и городской бюджеты.

Арт-объект необходимо поставить в течение 65 дней с даты заключения контракта. Он представляет собой «три пространственных каркаса п-образной формы с подвешенными оконными резными наличниками», указано в документации. Он должен быть изготовлен из профильной трубы и композитных алюминиевых панелей и окрашен в золотой цвет. Оконные рамы будут выполнены из лиственных пород дерева.

Как сообщал «Ъ-Уфа», администрация Уфы на аукционе 9 августа выберет поставщика пяти арт-объектов: «Сарматский олень», «Медведь-сокровище сарматов», «Черное золото России», «Башкирский чай» и «Руки – сердце». Начальная цена контракта — до 12 млн руб.

Майя Иванова

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