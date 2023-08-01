Индекс промпроизводства в Курганской области составил 109,2% в первом полугодии

По итогам шести месяцев 2023 года объем промышленного производства в Курганской области увеличился на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне прирост составил 28,4% к июню прошлого года, сообщает управление Федеральной службы госстатистики по Свердловской и Курганской областям.

Индекс промпроизводства в сфере добычи полезных ископаемых в январе-июне составил 32,1% к аналогичному периоду прошлого года, в обрабатывающих отраслях – 114,2%, по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 92,9%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 105,7%.

В обрабатывающих отраслях наибольший рост зафиксирован в производстве прочих транспортных средств и оборудования – на 48,7%, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) – на 30,9%, не включенных в другие группировки машин и оборудования – на 14,6%, прочей неметаллической минеральной продукции – 14,1%. Но снизился индекс в производстве электрооборудования до 68,8%, лекарственных средств и медицинских материалов – 89,8%, текстильных изделий – 58,6%, одежды – 86,9%.

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