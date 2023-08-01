SuperJob: 26% нижегородцев считают идеальным отпуском четыре недели

Каждый четвертый нижегородец (26%) считает, что идеальный отпуск должен длиться больше 28 дней. Такие данные приводит портал по поиску работы SuperJob на основании данных собственного исследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Опрос показал, что всего 5% нижегородцев считает, что для идеального отпуска достаточно 10 дней. По мнению 12%, на полноценный отдых необходимо две недели. Каждому пятому опрошенному (21%) нужно три недели.

Короткого отпуска хватает чаще всего опрошенным до 34 лет, четыре недели чаще требуется старшему поколению. Чем выше доход горожан, тем чаще они считают идеальным отпуск длительностью более месяца. Среди зарабатывающих менее 50 тыс. руб. таких 14%, среди тех, чей доход превышает 80 тыс. руб., — 20%.

Андрей Репин