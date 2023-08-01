«Феликс ТС» стал резидентом ОЭЗ «Кулибин» с проектом импортозамещения

Инвестиционный проект производителя тосола из Дзержинска, компании «Феликс ТС», одобрен экспертным советом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин». Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, став резидентом льготной налоговой зоны, «Феликс ТС» намерена инвестировать 212 млн руб. в организации производства ингибирующих присадок, концентратов и суперконцентратов технических жидкостей. Они будут служить основой для производства готовой продукции: антифризов для автотранспорта, теплоносителей и противообледенительных жидкостей для обработки воздушных судов и кораблей.

Проектная мощность предприятия рассчитана на ежегодный выпуск 15 тыс. т. ингибирующих пакетов присадок, что в пересчете на объем готовой продукции составит 107 тыс. т. «Производство суперконцентратов создается для удовлетворения имеющегося спроса в России и странах СНГ, в том числе замещения доли импортной продукции», — пояснил гендиректор ООО «Феликс ТС» Михаил Чамкин. Компания рассчитывает занять освободившуюся нишу, заменив импортные концентраты, и занять долю в 11,5% на рынке этих товаров. Производство на 35 новых рабочих мест будет создаваться на территории «Синтез Оки» – частной площадки, входящей в состав ОЭЗ.

Иван Сергеев