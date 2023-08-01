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В Красноярском крае мужчина спустя 26 лет признался в убийстве супруги

В Красноярском крае житель Ачинска признался в убийстве супруги, которое совершил 26 лет назад. Как сообщает региональная прокуратура, обвиняемый явился с повинной после проведения дополнительных следственных действий.

Трагедия произошла в июне 1997 года. 30-летняя женщина вернулась домой и застала мужа за распитием алкогольных напитков, вскоре между супругами произошел конфликт.

«Когда женщина принимала ванну, туда зашёл мужчина. В словесной перепалке ударил ее ладонью в лицо и ушел. От удара жена упала, стукнулась головой и утонула в наполненной ванне», - говорится в сообщении.

Обнаружив жену на утро мертвой, 31-летний мужчина поместил тело в тканевый мешок и зашил красными нитками. На такси он вывез его в село Большой Улуй и скинул в реку. Чтобы избежать ответственности обвиняемый заявил, что супруга уехала к родственникам, а после и сам подключился к поискам. Спустя несколько дней мешок нашли местные рыбаки на берегу рядом с деревней Зачулымка. Житель Ачинска заявил, что погибшая повесилась, а он, испугавшись, избавился от тела.

Установить причастность мужчины к смерти супруги удалось после повторного изучения материалов дела.

Александр Киселев

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