В Башкирии смерч сорвал кровли с двух домов и повредил постройки

Сильный ветер накануне вечером сорвал шиферные кровли с двух частных домов в селе Тубинский в Баймакском районе Башкирии, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике. От непогоды пострадали дом площадью 80 кв. м по Молодежной улице и дом площадью 60 кв. м по улице Худайбердина. Отмечается, что никто из людей не пострадал.

В населенном пункте также повреждены надворные постройки, имеется провисание линий электропередач, при этом электроснабжение не нарушено. Ремонтировать дома и постройки местные жители будут самостоятельно. В настоящий момент скорость ветра в селе составляет З-6 м/с.

Накануне МЧС объявляло штормовое предупреждение в отдельных районах Башкирии. Житель Баймакского района Ильдар Юмагулов в соцсетях сообщил, что в Тубинском бушевал торнадо. По его словам, в селе срывало крыши и заборы. В сельсовете открыт сбор средств для жителей, пострадавших от непогоды.

Наталья Балыкова

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