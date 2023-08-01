Nissan представил спорткар Z Nismo

Компания Nissan представила новую модификацию спортивного купе Z — заводскую «заряженную» версию Nismo.

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Автомобиль получил новый аэродинамический обвес, улучшающий охлаждение агрегатов и одновременно снижающий подъемную силу. Экстерьер дополнен красными акцентами на обвесе, черной крышей, черными 19-дюймовыми дисками RAYS и логотипами Nismo.

В салоне новинки предусмотрены цифровая панель приборов с особой графикой, красная кнопка запуска двигателя, сиденья Recaro с логотипами Nismo, а отделка интерьера выполнена кожей и алькантарой в сочетании черного и красного цветов.

Мощность 3-литрового бензинового турбомотора V6 за счет доработок силового агрегата была увеличена на 20 л.с. по сравнению с базовым Nissan Z. Версия Nismo получила 420-сильный двигатель, который сочетается с перенастроенной 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Купе также получило новый режим работы силовой установки Sport+, рассчитанный на эксплуатацию на гоночной трассе.

Спорткар оснащается новыми стабилизаторами поперечной устойчивости, более жесткими пружинами и перенастроенными амортизаторами, что в сочетании с дополнительно усиленным кузовом и новыми шинами Dunlop обеспечивает лучшую управляемость. Также автомобиль получил более мощные тормоза.

Продажи Nissan Z Nismo начнутся осенью 2023 года. Стоимость автомобиля будет названа ближе к выходу нового спорткара на рынок.

Максим Вершинин

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