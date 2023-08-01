Пермский адвокат претендует на пост главы города

На конкурс по отбору главы Перми заявилась адвокат Марина Казанцева. В аппарате Пермской думы эти сведения подтвердили. По данным из открытых источников, госпожа Казанцева работает адвокатом с 1997 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Марина Казанцева — шестой кандидат на пост главы Перми. Ранее на конкурс заявились: руководитель фракции КПРФ в заксобрании Анна Баранова, юрист Мария Булычева, бывший врач-терапевт Оксана Комягина, участник специальной военной операции, командир танкового взвода, бывший заместитель главы Добрянки по социальным вопросам Ильяс Гайнанов и упаковщик третьего разряда ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев.

Временно исполняющая полномочия главы Перми Ольга Андрианова и краевой министр экономического развития Эдуард Соснин (считающийся наиболее вероятным претендентом на пост градоначальника) пока не подавали документы на конкурс. Прием заявлений продолжится до 3 августа.