«Башнефть» вновь повысила цены на бензин

ООО «Башнефть-розница» (входит в НК «Роснефть») в очередной раз увеличило цены на автомобильное топливо на своих заправочных станциях. Согласно размещенной на сайте компании информации, с 1 августа литр бензина марки АИ-92, АИ-95, ATUM-92 и ATUM-95 подорожали на 20 коп. и теперь стоят, соответственно, 47,95 руб., 51,15 руб., 48,75 руб. и 51,95 руб.

Стоимость литра топлива марки АИ-100 увеличилась на 50 коп. до 61,15 руб. Цена на дизтопливо осталась неизменной — 57,2 руб. До этого цены поднимали в середине июля.

Наталья Балыкова

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