Трех жителей Ижевска обвиняют в инсценировке ДТП для получения страховых выплат

В столице Удмуртии трех местных жителей обвиняют в мошенничестве при получении страховых выплат (ч. 3 ст. 159.5 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике. Общая сумма ущерба составила 600 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В частности, по данным следствия, двое мужчин инсценировали дорожную аварию с участием своих автомобилей, якобы произошедшее на лице Депутатская, после чего предоставили в страховую компанию документы. Их составил третий обвиняемый, который на тот момент работал в ГИБДД. В результате они получили страховое возмещение.

В настоящее время устанавливается причастность мужчин к аналогичным преступлениям.

Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, данный факт выявили оперативники собственной безопасности ведомства во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России. В случае подтверждения вины экс-сотрудник понесет наказание в установленном законом порядке.