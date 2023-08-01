В Башкирии обнаружили 10 сомнительных финансовых организаций

В первом полугодии текущего года в Башкирии выявлено десять компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, сообщает пресс-служба отделения-Национального банка. В основном это черные кредиторы — организации, незаконно выдающие займы.

«Лжеломбарды могут продать заложенное имущество, которое владелец рассчитывает позже выкупить. Незаконные микрокредитные компании выдают займы под завышенные проценты и начисляют огромные комиссии, из-за чего человек может оказаться в долговой кабале. Если же заемщик уже не может выплачивать долг, к нему могут применять запрещенные способы взыскания»,— сказал заместитель управляющего отделением-Национальным банком по Башкирии Наиль Габидуллин.

Банк России вносит данные о выявленных сомнительных финансовых организациях в предупредительный список, опубликованный на сайте регулятора. Сейчас в нем 10 тыс. компаний по стране, 44 из них зарегистрированы в Башкирии.

Майя Иванова

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