На Алтае ассенизаторская машина врезалась в микроавтобус с туристами, один человек погиб

В Республике Алтай в результате столкновения ассенизаторской машины и пассажирского микроавтобуса один человек погиб и шесть пострадали. Об этом рассказали в прокуратуре региона, которая взяла на контроль ход расследования.

Авария, в причинах которой разбирается следствие, произошла 31 июля в Чемальском районе. Предварительно установлено, что водитель ассенизаторской машины выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус, в котором находилось 20 человек (группа туристов из 18 человек, гид-проводник и водитель).

В ДТП погибла 68-летняя пассажирка микроавтобуса: она скончалась в автомобиле скорой помощи по пути в больницу. Шесть человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе одна несовершеннолетняя, у которой диагностированы ушибы и ссадины.

В полиции республики сообщили, что пострадавшие приехали на отдых из Саратовской и Московской областей, а также Республики Татарстан. Погибшая была жительницей Казани.

По данным прокуратуры, водители автомашин прошли медицинское освидетельствование, которое не выявило у них признаков опьянения.

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Илья Николаев