Работающий у села Степаново на реке Кама земснаряд угрожает безопасности движения водного транспорта

В Воткинском районе Удмуртии прошла проверка работы земснаряда на участке реки Кама вблизи села Степаново. Ранее местные жители сообщали о шуме, а также загрязнении акватории из-за проведения работ по добыче песка, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По результатам проверки установлено, что экологическое и санитарно-эпидемиологическое законодательства предприятие, эксплуатирующее земснаряд ПЗС-500-17, не нарушает. Риска обмеления реки Кама в месте работ также не установили.

Однако в ходе проверки выявили ряд нарушений требований технического регламента при эксплуатации земснаряда, что может создать угрозу безопасности движения на внутреннем водном транспорте. По данному факту судовладельцу внесено представление.

В отношении организации возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Материалы направлены для рассмотрения по существу в Арбитражный суд Удмуртии.