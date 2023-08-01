«Забеспокоились региональные лидеры»

Садовская Аравия намерена провести встречу по украинскому урегулированию, предположительно, на ней будет обсуждаться мирный план Киева. При этом СМИ сообщают, что российские представители на нее не приглашены, зато в Вашингтоне подтвердили участие официальных представителей США в мероприятии. В свою очередь, в Кремле заявили, что следят за ситуацией и приветствуют любые миротворческие усилия. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Эр-Рияд не в восторге от последних шагов Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Саудовская Аравия намерена провести в Джидде, на берегу Красного моря мирные переговоры или конференцию по украинскому урегулированию. Подробностей немного. Ожидается по меньшей мере 30 делегаций из разных государств. Россию при этом не пригласили.

И что еще интересно — мероприятие поддержал Иран. Он, кстати, в последнее время как-то не так себя ведет. Вот, например, сделал официальное заявление о поддержке территориальной целостности Украины и высказался за мирные переговоры. Там у них спор с Объединенными Арабскими Эмиратами по поводу островов в Ормузском проливе. Вроде мелочь, подумаешь, острова. Однако Москва не поддержала Тегеран в этом щекотливом вопросе. Тот посчитал, что партнеры так не поступают, да и в целом ходят слухи, что иранцы хотят вернуться к диалогу с Америкой.

Все происходящее достаточно симптоматично. Партнеры ведь они такие — порой требуют уважения и максимальной поддержки, у них же тоже есть интересы. И когда этого не получают, обижаются.

Впрочем, мы отвлеклись. Обсуждаться в Джидде будет украинский мирный план, который, в частности, предусматривает вывод российских войск, наказание Москвы и создание новой системы мировой безопасности, при которой Киев получит соответствующие гарантии своего суверенитета.

Главный смысл — чтобы этот документ поддержал не только Запад, но и другие страны, в частности, региональные лидеры: Китай, Индия, Саудовская Аравия, ЮАР и другие. Пусть с оговорками, с внесением туда определенных компромиссных изменений, но здесь важен постоянный диалог, а там, глядишь, и решение найдется.

Понятно, что если это в той или иной степени все это получится, то Российской Федерации тогда придется непросто. Отдельная интрига — это, собственно, Саудовская Аравия.

Королевская семья и раньше прилагала посреднические усилия в российско-украинском конфликте. Однако сейчас так может показаться, что они вроде бы качнулись в сторону Запада, хотя одно время Эр-Рияд готов был слышать позицию Кремля, скажем так.

В чем же дело? Видимо, они чем-то недовольны, может быть, прекращением зерновой сделки или нежеланием предлагать более или менее компромиссные мирные решения, мол, нужно заканчивать все происходящее вокруг Украины, и чем скорее, тем лучше.

Более того, похоже, что такую позицию поддерживают те, кто раньше с ней не соглашался и также пытался быть нейтральным. Не все, но некоторые.

Действительно, есть такое мнение, что конфликт мало того что не заканчивается, а, скорее, набирает обороты. Если так дальше пойдет, то неизвестно, чем все это и закончится. Вот и забеспокоились региональные лидеры.

Поэтому все эти инициативы уже не выглядят формальным мероприятием. Все просто — чем выше повышаются ставки в конфликте, тем сильнее беспокойство разных влиятельных стран и, соответственно, желание как-то на ситуацию повлиять. А Москва в результате сталкивается с большим непониманием со стороны партнеров, которых и так не слишком уж много.

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