ДУМ Татарстана собрало для участников спецоперации свыше полмиллиона рублей

Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана собрало для участников спецоперации из республики более 500 тыс. руб., что составляет лишь половину от необходимой суммы. Об этом сообщается на сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Деньги предназначены для организации доставки гуманитарного груза в зону спецоперации. По просьбе бойцов на эти средства будут закуплены продовольствие, медикаменты, маскировочные сети, электроника и т. д. Гуманитарный груз передаст бойцам делегация ДУМ Татарстана. Она отправится в воинскую часть и передаст в руки мобилизованным солдатам из Татарстана всю закупку.

ДУМ Татарстана приглашает участвовать в сборе средств всех неравнодушных людей. Деньги собирает благотворительный фонд организации «Закят».

"Ъ-Казань"