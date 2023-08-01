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25% жителей Ижевска считают идеальной продолжительность отпуска больше 28 дней

В столице Удмуртии 25% опрошенных местных жителей считают, что отпуск должен продолжаться больше 28 дней, сообщает пресс-служба SuperJob. Еще 32% респондентов утверждают, что для идеального отдыха необходимо четыре недели, три недели — 21%.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Однако 4% ижевчан считают, что для отпуска достаточно 10 дней, а еще 11% респондентов говорят о двух неделях. При этом тех, кому для отдыха хватает короткого отпуска, больше среди опрошенных до 34 лет, тогда как четыре недели чаще требуется старшему поколению.

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