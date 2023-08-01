Льготную финансовую поддержку в Удмуртии смогут получать больше категорий бизнеса

В Удмуртии с 31 июля получить льготный займ на сумму от 50 тыс. до 5 млн руб. на инвестиционные цели смогут предприятия обрабатывающей промышленности, сферы туризма и экспортеры. Данная мера внедряется в рамках программы предоставления микрозайма «Региональный приоритет». Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, процентная ставка составит 1/2 ключевой ставки Банка России на дату заключения договора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметил исполняющий обязанности министра экономики Удмуртии Алексей Братухин, финансовая поддержка остается одной из наиболее востребованных мер. Так, в 2022 года ею воспользовался каждый 87 субъект предпринимательства Удмуртии.