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обновлено 09:03

Краевой суд отменил приговор бизнесменам, продавшим в краевые больницы технический кислород

Пермский краевой суд отменил приговор суда первой инстанции в отношении бизнесменов Олега Шашмурина и Сергея Фукалова, которые во время пандемии COVID-19 продали пермским клиникам более 70 тонн технического кислорода под видом медицинского. Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Фото: Properm.ru

Фото: Properm.ru

Уголовное дело в отношении Олега Шашмурина и Сергея Фукалова было возбуждено в феврале 2022 года. По версии следствия, в 2021 году обвиняемые продали в больницы Перми, Березников, Соликамска, Краснокамска и Чусового жидкий технический кислород вместо медицинского. Всего таким образом в медицинские учреждения было поставлено более 500 тонн технического кислорода. В мае 2023 года Свердловский суд Перми признал Олега Шашмурина и Сергея Фукалова виновными в фальсификации. Господину Шашмурину назначено наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Господин Фукалов приговорен к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

С таким приговором не согласилась прокуратура, внесшая представление. По итогам его рассмотрения краевой суд отменил приговор.

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