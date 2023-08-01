Мужчина обвиняется в стрельбе возле ночного клуба в Уфе

Кировский райсуд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении уфимца, обвиняемого в причинении средней тяжести вреда здоровью с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Как стало известно «Ъ-Уфа», по версии следствия, в декабре прошлого года 39-летнего Айдара Гареева не пустили в ночной бар-ресторан The Bar, из-за чего у него возник конфликт с охраной. После продолжительных споров он сел в автомобиль на пассажирское сиденье, откуда продолжил конфликт. Когда сотрудник охраны подошел к машине, обвиняемый выстрелил ему в лицо из травматического пистолета, повредив глаз, а затем уехал. Айдар Гареев частично признал вину.

Влада Шипилова

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