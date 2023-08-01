В Татарстане администрация президента выделит почти 7 млн рублей на защиту от кибератак

Управление делами раиса Татарстана выделит 6,7 млн руб. на защиту данных от кибератак. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно документации, заказчику предстоит оценить эффективность защищенности информации от утечки по каналу побочных электромагнитных излучений и электромагнитных наводок. При этом сведения, которые содержат служебную и коммерческую тайны, должны оставаться конфиденциальными.

Работы должны выполнены в течение 30 дней после подписания контракта.

Ранее сообщалось, что число кибератак на госсистему Татарстана выросло в 3,6 раза.

"Ъ-Казань"