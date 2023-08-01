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Аграрии Ставрополья обработали 94,4% уборочных площадей зерновых

Уборочная кампания подходит к концу в Ставропольском крае — обмолочено уже 2,1 млн посевных площадей, что составляет 94,4% от общего количества полей с зерновыми. Аграрии уже собрали 7,6 млн т урожая при средней урожайности 36,3 ц/га, сообщает пресс-служба правительства Ставропольского края.

Полностью уборку завершили хозяйства в Арзгирском, Нефтекумском, Левокумском, Благодарненском, Буденновском, Новоселицком, Советском, Степновском и Труновском округах. Заканчивают обмолот и в Александровском, Курском, Петровском, Красногвардейском и Новоалександровском округах.

«Мы видим, что результат будет на достойном уровне. Спасибо за это нашим труженикам»,— прокомментировал предварительные итоги губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Анастасия Назарова

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