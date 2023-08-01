Житель Хакасии через соцсети вербовал новобранцев в террористическую организацию

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Абакана, являющегося, по данным спецслужб, сторонником Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан экстремистским, запрещен в РФ, ликвидирован). Он подозревается в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, наказание по ней — от восьми до 15 лет лишения свободы), рассказали в пресс-службе управления ФСБ по Республике Хакасия. По данным ведомства, подозреваемый в настоящее время находится в Польше.

Как указывается в материалах дела, в июне 2023 года мужчина размещал в принадлежащей ему группе в Telegram-канале материалы, направленные на привлечение новых участников в запрещенный в РФ террористический легион и ресурсов для него.

«В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на розыск указанного лица», — говорится в сообщении УФСБ.

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Илья Николаев