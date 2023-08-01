В Сальске возбуждено уголовное дело из-за гибели малолетнего ребенка в воде

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) в связи с утоплением малолетнего мальчика в Сальске. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области.

По данным ведомства, двухлетний ребенок, оставшись дома без присмотра взрослых, упал в бассейн во дворе дома.Родители обнаружили мальчика уже без признаков жизни.

«Следователем совместно с криминалистом следственного управления выполнен осмотр места происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы»,— сообщает пресс-служба СУ СКР Ростовской области.

Также отмечается, что в регионе неоднократно фиксировались подобные случаи. Следком региона призывает дончан внимательнее относиться к детям, чтобы предотвратить случаи гибели несовершеннолетних.

Анастасия Назарова