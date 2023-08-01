Пермскому дилеру оставили загородный дом в качестве единственного жилья

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление бывшего владельца холдинга «Уралавтоимпорт» Сергея Шаклеина об исключении из его конкурсной массы участка в 22,8 сотки в п. Нижний Лух (Добрянский район) и расположенных на нем домов площадью 128,7 кв. м и 70,2 кв. м. Как следует из определения, данное домовладение признано единственным пригодным для постоянного проживания помещением, имеющимся в собственности господина Шаклеина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Встречное заявление одного из конкурсных кредиторов Сергея Шаклеина, АО «Управляющая компания “Агидель”», об ограничении исполнительского иммунитета и об утверждении положения о порядке, сроках и условиях приобретения ему замещающего жилья оставлено без удовлетворения. По мнению суда, приобретать замещающее жилье для господина Шаклеина экономически нецелесообразно. Суд отметил, что в реестр требований кредиторов должника включены требования на сумму более 1 млрд руб. При этом даже если недвижимость в п. Нижний Лух будет продана по максимальной цене, названной экспертом — 5,7 млн руб., в конкурсную массу поступит лишь чуть более 2,8 млн руб. (половина отойдет супруге должника), часть из которых покроет затраты на проведение торгов, еще часть будет направлена на покупку замещающего жилья.

Участок и дома, о которых идет речь, господин Шаклеин в 2013 году по договору дарения передал своему сыну Денису Шаклеину. В 2019 году финансовый управляющий Сергея Шаклеина направил в Арбитражный суд Пермского края заявление о возврате в конкурсную массу должника этой недвижимости. В марте 2020 года суд удовлетворил заявление финансового управляющего и признал договор дарения, заключенный между господином Шаклеиным и его сыном, недействительным.

«Уралавтоимпорт» был крупнейшим игроком автомобильного рынка в Перми, в его портфеле насчитывалось свыше десяти брендов. Однако в 2016-м у компании возникли трудности с обслуживанием кредитов, прежде всего основного, от Сбербанка. В 2018 году холдинг прекратил деятельность. В том же году был признан банкротом его владелец Сергей Шаклеин, выступавший поручителем по этим кредитам УАИ.